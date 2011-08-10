〔美国债市〕宝洁等10宗高质量的投资级别债券推出

IFR纽约8月10日电---周三大量高质量的投资级别公司债在市场推出,把握公债收益率大跌的机会,且因为投资人从股市及其他较高风险资产撤资避险,投向高级别债券.

今早有10宗债券推出,包括两宗100年期的债券.墨西哥续发其10亿美元,100年期票息为5.75%债券,由瑞信及高盛承销.南加利福尼亚大学推出3亿美元5.25%票息的100年期债券,评级为Aa1/AA,由高盛及摩根士丹利牵头承销.

宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)也在市场推出三年期及五年期定息债券,各10亿美元,定价指导区间分别为利差52个基点和67个基点.德意志银行,汇丰及摩根士丹利为联席簿记行.

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)评级为Aa2/AA+/A+的债券,分三部份,为三年期浮息,和五年期及10年期定息债券,高盛为独立簿记行.

二级市场的交易商也表示,逢低买盘也增加,因投资者入市买进高质量的债券,特别是短年期的债券.周一标准普尔宣布调降美国评等後,这些债券利差走宽.

银行债券仍然被冷落."没有人打算买入银行债券,"一名二级市场交易商说,很少银行债券的买盘,特别是美国银行(BAC.N).(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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