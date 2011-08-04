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债券 | 2011年 8月 5日 星期五 01:08 BJT

更正:〔标题新闻〕ECB总裁特里谢称尽管全球经济显露放缓迹象,但预计欧元区"第二季"经济蓬勃成长

更正:因英文原文有误,欧洲央行总裁特里谢预计的是"第二季"经济成长,而非"第四季".

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7IB00U]

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