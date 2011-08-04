〔欧洲汇市〕英镑兑步履艰难的欧元触及两个月高位

* 英镑兑欧元触及两个月高位,因欧洲央行恢复购买公债

* 欧洲央行未能平复对债务危机蔓延的担忧

* 英国央行维持利率不变,关注下周通胀报告

* 英镑兑美元下滑,受日本央行干预汇市影响

路透伦敦8月4日电---英镑兑欧元周四触及两个月高位,因在欧洲央行恢复购买公债後,欧元遭遇普遍卖压.

欧洲央行还为商业银行提供了新一轮的资金,但未能平息市场对欧元区债务危机蔓延的担忧,意大利和西班牙公债收益率上扬.

在英国央行一如预期维持利率不变,并坚持暂停购买资产计划後,英镑反应不大.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.4%,报0.8680英镑,稍早触及5月底来最低的0.8655英镑,这低于200日移动均线切入位约0.8664英镑.

收在该水准下方将被视为是利空信号,预示欧元后市可能进一步下滑.

"英镑兑欧元缓步上涨,但如果英镑能守住关键的技术支撑位,可能在未来几个月英镑能进一步推高."Moneycorp高级交易员Chris Redfern表示.

他还表示,因市场人士专注于欧元区和美国的债务问题,英镑可能得益.

英镑兑欧元的升势将英镑贸易加权指数=GBP推升至两个月高位80.0.

因日本央行进场干预打压日圆强势,推动美元全线走强,英镑兑美元GBP=跌0.7%,报1.6319美元.

英镑兑瑞郎GBPCHF=R跌1%,报1.2502瑞郎,逼近约1.2395瑞郎的纪录低点.英镑兑日圆GBPJPY=R大涨1.7%,报128.77日圆.(完)

--编译 李军;审校 母红

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