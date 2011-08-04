〔欧洲汇市〕英镑兑步履艰难的欧元触及两个月高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑兑欧元触及两个月高位,因欧洲央行恢复购买公债
* 欧洲央行未能平复对债务危机蔓延的担忧
* 英国央行维持利率不变,关注下周通胀报告
* 英镑兑美元下滑,受日本央行干预汇市影响
路透伦敦8月4日电---英镑兑欧元周四触及两个月高位,因在欧洲央行恢复购买公债後,欧元遭遇普遍卖压.
欧洲央行还为商业银行提供了新一轮的资金,但未能平息市场对欧元区债务危机蔓延的担忧,意大利和西班牙公债收益率上扬.
在英国央行一如预期维持利率不变,并坚持暂停购买资产计划後,英镑反应不大.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.4%,报0.8680英镑,稍早触及5月底来最低的0.8655英镑,这低于200日移动均线切入位约0.8664英镑.
收在该水准下方将被视为是利空信号,预示欧元后市可能进一步下滑.
"英镑兑欧元缓步上涨,但如果英镑能守住关键的技术支撑位,可能在未来几个月英镑能进一步推高."Moneycorp高级交易员Chris Redfern表示.
他还表示,因市场人士专注于欧元区和美国的债务问题,英镑可能得益.
英镑兑欧元的升势将英镑贸易加权指数=GBP推升至两个月高位80.0.
因日本央行进场干预打压日圆强势,推动美元全线走强,英镑兑美元GBP=跌0.7%,报1.6319美元.
英镑兑瑞郎GBPCHF=R跌1%,报1.2502瑞郎,逼近约1.2395瑞郎的纪录低点.英镑兑日圆GBPJPY=R大涨1.7%,报128.77日圆.(完)
--编译 李军;审校 母红
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选