〔美国债市〕机构债利差收窄,收益率曲线趋平

IFR纽约8月4日电---美国公债市场周四大涨,因股市暴跌,机构债市场表现也受到影响.

机构债较可比公债利差收窄1-1.5个基点,表现远胜互换,因投资人寻求即有收益又安全的资产,遂投入机构债市场.

中长线投资人对短债有需求,因国库券收益率转为负值.交易员报称新的机构债发售踊跃.货币市场基金也追捧短期机构债.

随着美国公债收益率创新低,对存续期有要求的投资人对2030年到期机构债也有不错的需求.(完)

--编译 李军;审校 母红

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