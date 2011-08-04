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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 05:03 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元下滑,因股市暴跌及投资人寻求避险

路透多伦多8月4日电---加元兑美元周四重挫约0.02美元,并触及五周低点,因股市全面暴跌,且投资人担心美国和全球经济复苏.

日本和瑞士近几日干预抑制本国货币兑美元的强势扶助美元走强,拖累加元、澳元等商品货币大跌.

全球股市暴跌,美股标普500指数.SPX重挫4.78%,多伦多股市也大跌超过3%,因投资人撤资静待经济消息改善.

加元兑美元CAD=D4收报0.9795加元或1.0209美元,周三收报0.9626加元或1.0389美元.

加元兑美元一度跌至0.9813加元,为6月29日来最低,且录得3月15日来最差表现的一天.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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