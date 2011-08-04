〔美国债市〕MBS较可比公债利差扩阔,因投资人避险

IFR芝加哥8月4日电--周四避险是市场的主旋律,美股道琼工业指数暴跌逾500点,美国10年期公债大涨28/32,收益率报2.458%,两年期/10年期公债收益率差收窄至217.6个基点.

全球经济数据趋疲,衰退风险增加,意大利和西班牙可能陷入债务危机的担忧加重,这些都挫伤投资人信心.随着美国上周末解决了债务危机,焦点转向了经济数据和欧洲,10年期公债已经大涨超过三个大点,收益率下挫35个基点,收益率曲线趋平了26个基点,回到了10月底/11月初的水准.

抵押贷款支持债券(MBS)市场成交放量,根据Tradeweb数据,今日成交量为30日均值的两倍,为去年8月12日来最高.

房贷美今日宣布了30年期固定抵押贷款利率为4.39%,较去年11月的纪录低点高22个基点.

市场将关注周五的美国7月非农就业报告,预估为新增非农就业岗位8.5万,失业率保持在9.2%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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