〔美国股市〕放量暴跌,录得两年来最差单日表现

* 股市录得两年来最差表现

* 5月至今标准普尔500指数回落10%

* 成交量录得逾一年最大,因投资者抛售

* 道指暴跌4.3%,标普500指数劲挫4.8%,Nasdaq指数大幅回落5.1%

路透纽约8月4日电---美国股市周四暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在那之後股市回调成定局.

道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.

分析师认为下跌将继续,尽管过去10天里已有九天下跌.两年期美国公债收益率跌至纪录低位,因投资者买入短期公债避险.

"投资人缴械投降,因任何方面都无法放心."Lord Abbett Co.市场策略师Milton Ezrati表示.

标准普尔500指数较4月29日高点下跌逾10%.今日成交量逾130亿股,为逾一年来最大.纽约证交所涨跌股数之比为约1:19.

下跌的原因有:美国经济数据恶化,暗示增速将低于本就疲软的上半年;欧洲主权债务危机未有解决良方,威胁西班牙和意大利.

"欧洲债务问题,特别是意大利和西班牙公债收益率大涨,令投资者套现为上."Wedbush Morgan执行董事Stephen Massocca称.

道琼工业指数.DJI重挫512.76点,或4.31%,报11,383.68点;标准普尔500指数.SPX急跌60.27点,或4.78%,报1,200.07点.Nasdaq指数.IXIC暴跌136.68点,或5.08%,报2,556.39点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为约138亿股,为2010年6月25日以来最高,远高于日成交均值约74.8亿股.

所有板块皆下跌.美国银行(BAC.N)大跌7.4%报8.83美元,花旗集团(C.N)劲挫6.6%报34.81美元,惠普(HPQ.N)下滑5.1%报32.54美元,上述个股皆触及52周新低.

能源股和材料股领跌,标准普尔能源指数.GSPE大跌6.8%,材料指数.GSPM下挫逾6.6%.

美国原油期货重挫5.30美元,报每桶86.63美元.[O/NCN]

芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数.VIX跳升35.4%至31.66,为2010年7月以来最高.涨幅录得2007年2月以来最大.

海外消息方面,欧洲央行暗示正买入公债以应对欧洲债务危机恶化.日本政府进场干预汇市打压日圆强势.

周五,美国将发布7月非农就业报告,市场将密切关注,以判断美国经济体质.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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