〔欧洲股市〕反弹大幅收涨2.7%,因银行股上扬

* FTSEurofirst 300指数大涨2.7%

* 银行股指数反弹3.9%

* 法国兴业银行收复周三跌幅的四分之一

* 美银美林下调银行股

路透伦敦8月11日电---欧洲股市周四大幅收涨,整日走势震荡,强于预期的美国初请失业金人口数据扶助市场尾盘反弹,投资者买入超卖个股推动银行股在一轮释然性涨势中反弹.

STOXX欧洲600银行指数.SX7P劲扬3.9%,为表现最佳的类股之一.

法国兴业银行(SOGN.PA)涨幅居前,攀升3.7%,成交量为90日均值的近五倍.该股周三重挫15%.

其他银行股也反弹,法国巴黎银行(BNPP.PA)收高0.3%,成交量为90日均值近四倍.法国农业信贷银行(CAGR.PA)收高5.1%,成交量为90日均值逾三倍.

"市场严重超卖,今天有所缓和,但我不能确定今日的反弹能否持续,"Brewin Dolphin Securities的首席策略师Mike Lenhoff称,"银行股是最脆弱的板块,今日成为反弹的先锋."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.7%,报934.84点,盘中低见891.49点.

美国公布上周初请失业金人数降至四个月最低,提升经济希望後,大盘指数呈现尾盘反弹.

法国总统萨科奇办公室在声明中表示,萨科奇和德国总理梅克尔下周二将会晤,讨论欧元区监管和国际事务.这对市场也有支撑.

英国富时100指数.FTSE劲扬3.11%,报5,162.83点;德国股市DAX指数.GDAXI急升3.28,报5,797.66点;法国CAC-40指数.FCHI收涨2.89%,报3,089.66点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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