〔欧元债市〕德债期货下挫,因美国就业数据及欧洲央行购买公债

* 欧元区二线公债较可比德债收益率差因欧洲央行买盘而脱离高位

* 意大利10年期公债收益率超过西班牙10年期公债

* 投资人担心欧盟控制危机的能力

* 就业数据缓和了一些美国经济重陷衰退的担忧

路透伦敦8月5日电---较预期强劲的美国就业数据以及欧洲央行购入葡萄牙和爱尔兰公债周五压低德债期货,并提振意大利和西班牙公债,尽管两国10年期公债收益率(殖利率)保持在6%之上,且有迹象显示仍将继续承压.

美国公布7月非农就业岗位增加11.7万,令对该国经济衰退的忧虑有所降温,但欧元区危机的严重性预示释然情绪将短暂,避险资产仍有需求.

在中国和日本呼吁全球合作阻止市场恐慌後,德国、法国和西班牙领导人计划今日稍後会晤,但市场预计不会有什麽实质性成果.

消息人士午後向路透表示,欧洲央行准备购买意大利或西班牙公债,如果意大利承诺进行特定的改革.

9月德债期货FGBLc1之後扩大跌幅,在盘後交易中低见131.42,当日重挫135个跳动点,尾盘报约132.24.

意大利10年期公债收益率超过西班牙10年期公债收益率,为去年5月来首见,一些分析师表示,如果高的收益率水准显示欧元区正进入其历史中的决断时刻.

欧洲央行购买葡萄牙和爱尔兰公债扶助两国两年期公债收益率分别下挫68个基点和115个基点,至14.3%和13.8%.但市场认为行动不会为二线国家争取太多时间.

10年期意大利/德国公债收益率差IT10YT=TWEB跌18个基点,报376个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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