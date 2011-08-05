〔欧洲股市〕录得约三年最大单周跌幅,因担心全球经济增长及欧洲危机

* FTSEurofirst 300指数收低1.8%

* 本周跌幅为2008年10月来最大

* 银行股在业绩公布後涨跌互见,RBS下挫,Intesa上涨

路透伦敦8月5日电---欧洲股市周五下跌,且录得约三年来最大单周跌幅,因担心全球经济增长疲弱及欧元区债务危机进一步蔓延,威胁意大利和西班牙.

美国非农就业岗位增幅多于预期扶助限制股市跌幅.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.8%,报975.02点,此为13个月来最低收位.成交量为过去90日均值的逾两倍.

本周该指数下跌9.8%,为2008年10月来最大单周跌幅.

本周由MSCI欧洲指数.MSCIEU成份股市值蒸发约8,200亿美元.

"人们很担心欧元区债务问题的处理方法.当局就意大利和西班牙似乎缺乏一套策略.欧洲央行只买入爱尔兰和葡萄牙公债,"SVM Asset Management董事总经理Colin McLean说.

苏格兰皇家银行(RBS.L)股价反映欧元区债信危机对银行业造成的打击的严重性.苏格兰皇家银行股价劲跌6.9%,此前该行公布第二季税前亏损6.78亿英镑(11亿美元),贷款业务状况恶化,因投资希腊公债亏损,而爱尔兰债券没有改善迹象.[ID:nCN1879219]

周四公布亏损的Lloyds Banking Group (LLOY.L)大跌6.1%,苏格兰皇家银行和Lloyds本周分别暴跌21%和24%.意大利Intesa Sanpaolo(ISP.MI)公布强于预期的业绩後股价大涨6.3%.

不过,资源股跌幅居首,因近期疲弱的经济数据令市场担忧需求前景.STOXX欧洲600油汽股指数.SXEP大跌3.3%.荷兰皇家壳牌(RDSa.L)收挫3.9%,本周跌幅达13.9%.

英国富时100指数.FTSE收挫2.71%,报5,246.99点;德国股市DAX指数.GDAXI收低2.78%,报6,236.16点;法国CAC-40指数.FCHI下跌1.26%,报3,278.56点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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