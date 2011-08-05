〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收盘涨跌互见,近月合约受经济忧虑打压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月5日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收盘涨跌互见,近月合约受到全球经济放缓可能限制谷物需求的担忧打压,但因玉米期货和美国股市反弹,小麦近月合约缩减跌幅,远月合约收高.
指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1收低2-3/4美分,报每蒲式耳6.79美元.本周该合约收高近1%,结束两周跌势.
伊拉克公布,购入10万吨美国小麦和5万吨俄罗斯小麦.
今日CBOT小麦期货预估成交量为129,521口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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