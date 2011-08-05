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市场报道 | 2011年 8月 6日 星期六 05:41 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收盘涨跌互见,近月合约受经济忧虑打压

路透芝加哥8月5日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收盘涨跌互见,近月合约受到全球经济放缓可能限制谷物需求的担忧打压,但因玉米期货和美国股市反弹,小麦近月合约缩减跌幅,远月合约收高.

指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1收低2-3/4美分,报每蒲式耳6.79美元.本周该合约收高近1%,结束两周跌势.

伊拉克公布,购入10万吨美国小麦和5万吨俄罗斯小麦.

今日CBOT小麦期货预估成交量为129,521口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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