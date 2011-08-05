〔纽约期市〕ICE期棉受经济忧虑拖累大跌,但守住技术支撑位後市看好

路透纽约8月5日电---棉花期货周五大跌,分析师表示,因投资人受疲弱的全球宏观经济环境影响大举抛售,但期棉守住技术支撑位,预示下周可能反弹.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌3.34美分或3.2%,至每磅1.0158美元.交投区间为1.0112-1.0541美元,期棉跌穿了在1.0248美元的20日移动均线切入位.

本周,该期棉小跌0.19%.

汤森路透初步数据显示,周五总成交量为14,000口,较30日均值低约2.6%.

尽管其他市场遭大规模抛售,分析师表示,期棉跌幅有限,因守住了重要的心理关口1美元水准技术支撑位.

市场将关注下周四美国农业部发布的2011/12市场年度首份月度供需报告.

ICE Futures U.S.和汤森路透数据显示,周四的总成交量为12,273口,较30日均值低约25%.截至8月4日的未平仓合约为144,204口.(完)