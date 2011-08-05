〔美国债市〕本周MBS市场受避险情绪主导

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR芝加哥8月5日电--本周避险是市场的主旋律,因美国公布了一系列较预期疲弱的经济数据,包括第二季国内生产总值(GDP),制造业和非制造业供应管理协会(ISM)指数等,且欧洲主权债危机持续,危机从希腊蔓延至意大利和西班牙的风险增加.
本周至周四,10年期公债大涨逾97/32,收益率暴跌35个基点,至2.458%,两年期/10年期公债收益率差收窄至218个基点.
由于公债收益率下滑,对票息MBS买盘活跃,主要是票息为4%的MBS.
周五公布的数据显示,7月新增非农就业岗位11.7万个,预估为8.5万个.美国公债应声下滑,10年期公债价格跌28/32,至104-28/32,收益率升至2.558%,两年期/10年期公债收益率差扩阔至226个基点.
MBS市场出现获利了结和供应压力,较低票息MBS价格下滑,票息为3.5%的MBS较可比公债利差扩阔3/8个大点,票息为4%的MBS较可比公债利差扩阔1/4个大点.(完)
--编译 李军;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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