〔美国债市〕本周MBS市场受避险情绪主导

IFR芝加哥8月5日电--本周避险是市场的主旋律,因美国公布了一系列较预期疲弱的经济数据,包括第二季国内生产总值(GDP),制造业和非制造业供应管理协会(ISM)指数等,且欧洲主权债危机持续,危机从希腊蔓延至意大利和西班牙的风险增加.

本周至周四,10年期公债大涨逾97/32,收益率暴跌35个基点,至2.458%,两年期/10年期公债收益率差收窄至218个基点.

由于公债收益率下滑,对票息MBS买盘活跃,主要是票息为4%的MBS.

周五公布的数据显示,7月新增非农就业岗位11.7万个,预估为8.5万个.美国公债应声下滑,10年期公债价格跌28/32,至104-28/32,收益率升至2.558%,两年期/10年期公债收益率差扩阔至226个基点.

MBS市场出现获利了结和供应压力,较低票息MBS价格下滑,票息为3.5%的MBS较可比公债利差扩阔3/8个大点,票息为4%的MBS较可比公债利差扩阔1/4个大点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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