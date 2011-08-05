〔加拿大汇市〕加元/美元在跌至五周低点後反弹收高

路透多伦多8月5日电---加元兑美元周五收高,盘中触及五周低点,因股市小幅反弹扶助抵消了对全球经济普遍不安情绪的影响.

美元普跌,扭转昨日大涨走势,也因美股部分反弹.

美国公布的就业数据以及加拿大就业数据强于预期後,就业盘中稍早一度走强.但对经济疲弱以及美国主权债评等可能遭下调的忧虑之後打压市况.

加元兑美元CAD=D4触及五周低点0.9851加元或1.0151美元,但收盘反弹至0.9781加元或1.0224美元,略高于周四收盘水准0.9795加元或1.0209美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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