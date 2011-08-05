〔全球金市〕金价因经济忧虑恢复升势,市场关注下周美联储货币政策会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 金价恢复升势,就业报告未能缓和经济忧虑
* 金价上涨,因消息称欧洲央行准备买入意大利公债
* 金价五周升势为2009年11月来最强
* 市场关注下周二美联储货币政策会议是否会暗示更多刺激措施
路透纽约8月5日电---金价周五恢复升势,因美国意外强劲的就业报告以及欧元区债务危机得以解决的希望未能带动投资人重投较高风险资产.
因股市暴跌引发投资人周四对黄金了结获利,以支付其他资产的追缴保证金.但周五金价再度寻获支撑,因投资人押注除非政府进一步干预,否则忧虑难解.
一些交易商表示,日本进一步干预汇市、欧洲购买公债甚至是美国第三轮量化宽松政策的可能性令投资人除了黄金之外,没有太多其他选择.金价在五周升势中劲扬12%.
黄金交易商Auramet副总裁Bruce Dunn表示,"除了投入瑞郎、日圆和美国公债以外,真没有什麽其他可以投资的,因此所有人都涌入金市."
1955GMT,现货金XAU=升0.8%,报每盎司1,661.09美元,周四盘中创下1,681.67美元纪录高位.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ1收低7.20美元,报每盎司1,651.80美元.交投热络,成交量连续第三日超过20万口.
现货银XAG=跌1.6%,报38.20美元.
金市得益于美股波动性增加.标普500指数在过去10日大跌逾10%,因对美国和欧元区经济可能重陷衰退的担忧加重.
美国公布7月新增非农就业岗位11.7万,失业率降至9.1%後,金价大致守稳涨幅.
就业数据缓和了美联储采取新的行动提振经济成长的压力.
现货铂金XPT=跌0.2%,报1,714.49美元,现货钯金XPD=跌0.4%,报738.18美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 日低 日高 成交量
COMEX黄金期货 GCQ1 1651.80 -7.20 -0.4 1644.20 1673.00 193,788
COMEX白银期货 SIU1 38.211 -1.220 -3.1 37.555 39.870 83,008
COMEX铂金期货 PLV1 1719.10 -10.30 -0.6 1682.00 1727.50 12,248
COMEX钯金期货 PAU1 741.75 -11.20 -1.5 722.15 754.00 7,838
现货金 XAU= 1661.09 13.19 0.8 1643.01 1669.60
现货银 XAG= 38.200 -0.610 -1.6 37.560 39.790
现货铂金 XPT= 1714.49 -3.31 -0.2 1684.00 1726.00
现货钯金 XPD= 738.18 -3.00 -0.4 725.58 751.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 李军;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]
LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。