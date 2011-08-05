〔全球金市〕金价因经济忧虑恢复升势,市场关注下周美联储货币政策会议

* 金价恢复升势,就业报告未能缓和经济忧虑

* 金价上涨,因消息称欧洲央行准备买入意大利公债

* 金价五周升势为2009年11月来最强

* 市场关注下周二美联储货币政策会议是否会暗示更多刺激措施

路透纽约8月5日电---金价周五恢复升势,因美国意外强劲的就业报告以及欧元区债务危机得以解决的希望未能带动投资人重投较高风险资产.

因股市暴跌引发投资人周四对黄金了结获利,以支付其他资产的追缴保证金.但周五金价再度寻获支撑,因投资人押注除非政府进一步干预,否则忧虑难解.

一些交易商表示,日本进一步干预汇市、欧洲购买公债甚至是美国第三轮量化宽松政策的可能性令投资人除了黄金之外,没有太多其他选择.金价在五周升势中劲扬12%.

黄金交易商Auramet副总裁Bruce Dunn表示,"除了投入瑞郎、日圆和美国公债以外,真没有什麽其他可以投资的,因此所有人都涌入金市."

1955GMT,现货金XAU=升0.8%,报每盎司1,661.09美元,周四盘中创下1,681.67美元纪录高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ1收低7.20美元,报每盎司1,651.80美元.交投热络,成交量连续第三日超过20万口.

现货银XAG=跌1.6%,报38.20美元.

金市得益于美股波动性增加.标普500指数在过去10日大跌逾10%,因对美国和欧元区经济可能重陷衰退的担忧加重.

美国公布7月新增非农就业岗位11.7万,失业率降至9.1%後,金价大致守稳涨幅.

就业数据缓和了美联储采取新的行动提振经济成长的压力.

现货铂金XPT=跌0.2%,报1,714.49美元,现货钯金XPD=跌0.4%,报738.18美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 日低 日高 成交量

COMEX黄金期货 GCQ1 1651.80 -7.20 -0.4 1644.20 1673.00 193,788

COMEX白银期货 SIU1 38.211 -1.220 -3.1 37.555 39.870 83,008

COMEX铂金期货 PLV1 1719.10 -10.30 -0.6 1682.00 1727.50 12,248

COMEX钯金期货 PAU1 741.75 -11.20 -1.5 722.15 754.00 7,838

现货金 XAU= 1661.09 13.19 0.8 1643.01 1669.60

现货银 XAG= 38.200 -0.610 -1.6 37.560 39.790

现货铂金 XPT= 1714.49 -3.31 -0.2 1684.00 1726.00

现货钯金 XPD= 738.18 -3.00 -0.4 725.58 751.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李军;审校 母红

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