〔欧洲股市〕受防御股带动连升第二天,寄望美国将有进一步宽松货币政策

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.8%

* 诺华制药等其他股息具吸引力个股吸引买家

* 数据乏善可陈限制升幅,有关QE3从传闻提供支撑

路透伦敦8月23日电---欧洲股市周二延续缩量反弹的走势,对防御性股的买需领升大盘,而投资者寄望美国将进一步实施宽松货币政策,尽管经济数据平平无奇对缓和经济衰退忧虑的帮助不大.

蓝筹制药股诺华制药NOVN.VX对泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3扶助最大,其他诸如罗氏大药厂ROG.VX等股息具吸引力的个股也扶助大盘攀升,而权重的电讯股德国电讯(DTEGn.DE)升幅居前,劲升4.8%.

"今天我看到一些中长线买家买入防御性股--制药股,烟草股.一些账户面临下年企业盈利大跌的事实,"一欧洲投资银行的销售交易商说.

"市场正消化下年企业盈利将下跌大约20%,这水准尤如一次正常的衰退."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.8%,报923.87点,成交量为其90天均值的88%.

本周该指数升1.6%,但8月仍跌14.7%,可能录得历来最差表现的一个月.

乌云密布的欧美经济损及消费需求,出口导向型的中国制造业也难以独善其身.汇丰最新数据显示,8月中国制造业活动连续第二个月降温,但恶化情形较上月稍有改善.[ID:nCN1917933]

美国商务部周二公布,美国7月新屋销售较上月下降0.7%,年率为29.8万户,预估为31万户.6月修订後为30万户(前值为31.2万户).[ID:nCN1916233]

对美联储主席贝南克周五在杰克森霍尔讲话前,市场对美国推出新的货币次级措施的希望给予欧美股市一些支撑.

英国富时100指数.FTSE收升0.67%,报5,129.42点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨1.07%,报5,532.38点;法国CAC-40指数.FCHI上涨1.08%,报3,084.37点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI