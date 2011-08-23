〔欧洲股市〕受防御股带动连升第二天,寄望美国将有进一步宽松货币政策

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.8%
* 诺华制药等其他股息具吸引力个股吸引买家
* 数据乏善可陈限制升幅,有关QE3从传闻提供支撑
路透伦敦8月23日电---欧洲股市周二延续缩量反弹的走势,对防御性股的买需领升大盘,而投资者寄望美国将进一步实施宽松货币政策,尽管经济数据平平无奇对缓和经济衰退忧虑的帮助不大.
蓝筹制药股诺华制药NOVN.VX对泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3扶助最大,其他诸如罗氏大药厂ROG.VX等股息具吸引力的个股也扶助大盘攀升,而权重的电讯股德国电讯(DTEGn.DE)升幅居前,劲升4.8%.
"今天我看到一些中长线买家买入防御性股--制药股,烟草股.一些账户面临下年企业盈利大跌的事实,"一欧洲投资银行的销售交易商说.
"市场正消化下年企业盈利将下跌大约20%,这水准尤如一次正常的衰退."
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.8%,报923.87点,成交量为其90天均值的88%.
本周该指数升1.6%,但8月仍跌14.7%,可能录得历来最差表现的一个月.
乌云密布的欧美经济损及消费需求,出口导向型的中国制造业也难以独善其身.汇丰最新数据显示,8月中国制造业活动连续第二个月降温,但恶化情形较上月稍有改善.[ID:nCN1917933]
美国商务部周二公布,美国7月新屋销售较上月下降0.7%,年率为29.8万户,预估为31万户.6月修订後为30万户(前值为31.2万户).[ID:nCN1916233]
对美联储主席贝南克周五在杰克森霍尔讲话前,市场对美国推出新的货币次级措施的希望给予欧美股市一些支撑.
英国富时100指数.FTSE收升0.67%,报5,129.42点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨1.07%,报5,532.38点;法国CAC-40指数.FCHI上涨1.08%,报3,084.37点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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