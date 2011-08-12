〔中港股业绩〕青岛啤酒称中期净利按年增长21.6%,符合分析师预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月12日电---中国主要啤酒生产商--青岛啤酒股份有限公司(0168.HK)(600600.SS)周五公布至2011年6月30日止中期净利同比增长21.6%,符合市场预期,因上半年销售强劲.
青岛啤酒上半年净利为9.9亿元人民币,路透调查六位分析师平均预期中期净利为9.94亿元人民币.上年同期净利为8.14亿元.
分析师指出,夏季通常是啤酒消费的旺季,强劲的订单反映在青啤上半年营业额中.
公司声明称,"为消化成本大幅上涨的压力,公司上半年适度调整了中高端产品的价格,市场销售仍然保持持续增长的势头."啤酒主要原料--大麦芽,今年迄今价格涨幅逾三成.
青啤H股周五收盘跌0.51%至48.4港元,过去一个月来涨约5%;大盘恒生指数.HSI收高0.13%.(完)
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--记者 李珊珊;审校 李军
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。