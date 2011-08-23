〔美国债市〕非指标性ABS新债继续主导市场,两宗新债公布定价指导

IFR纽约8月23日电---流动性较低的有资产担保的证券(ABS)新债继续在本周市场占主导,两宗非指标性新债公布定价指导.

另外,美国银行和苏格兰皇家银行发布今年第二宗住宅抵押贷款支持债券(RMBS).一买方人士相信对收益的需求以及规模不大将可能令定价相当迅速.

周一晚,Sierra的2.5亿美元分时度假贷款支持债券给出了价格指引,交易是由苏格兰皇家银行、瑞信和德意志银行牵头承销的.

另外有价格传闻的是2.5亿美元的American Home Mortgage Servicing (AHMAT) 2011-SART2交易,承销商为苏格兰皇家银行和德意志银行.

昨日午後,美银美林和苏格兰皇家银行也宣布了2.92亿美元Mortgage Loan Trust 2011-1的RMBS交易.(完)

--编译 李军;审校 母红

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