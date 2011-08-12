〔欧元债市〕德债下滑,因卖空禁令令股市回稳

* 德债下滑,因股市卖空禁令令市场回稳

* 市场等待周二法德会议

* 意大利、西班牙公债收益率稳定,因欧洲央行买盘

路透伦敦8月12日电---德债周五在震荡交投中下滑,因对金融股的卖空禁令支撑股市,但未能完全平息近期对欧元区债务危机升级的担忧.

未来几周市场波动性料将保持高企,德债和其他避险资产料短期内扩大升幅,因投资人对全球经济成长愈发悲观,对威胁到意大利的债务危机以及甚至进一步蔓延愈发不安.

德债期货FGBlc1收跌34个跳动点,报132.96,自7月22日欧元区领导人就第二轮援助希腊计划达成一致後触及的低点已劲升了约800个跳动点.

本周德债日内波幅达到325个跳动点,而分析师表示,日均波幅为约50个跳动点.周五美国公债价格上涨也反映了对避险资产的需求.

欧洲监管机构采取协同举措,从周五开始将禁止对四个国家的金融股卖空,以恢复市场信心.此前,市场谣传、借款成本上升加之紧急融资陡增,一起冲击市场.[ID:nCN1894691]

分析师表示,之前实施的卖空禁令都不能较长期支撑股市.

市场焦点转向周二法国总统和德国总理的会议.

法国10年期公债FR10YT=TWEB收益率大跌达10个基点,至去年11月来最低的2.95%,法国/德国10年期公债收益率差跌9个基点,报66基点,上周触及欧元面世来最高的91基点.

意大利和西班牙10年期公债收益率均在略高于5%水准持稳,本周跌幅超过100个基点,因欧洲央行购买两国公债.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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