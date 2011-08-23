〔美国股市〕大涨3%,市场臆测美联储主席贝南克将暗示会进一步扶助经济

* 疲弱数据令市场对美联储将有进一步行动的预期升温

* 科技股和景气类股带动升势

* 美国银行收低,但脱离52周低点

* 道指收高2.97%,标普500指数劲扬3.43%,Nasdaq指数大涨4.29%

路透纽约8月23日电---美国股市周二大涨3%,因市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将暗示会进一步扶助经济,为投资者点燃了在四周大跌後股市最惨淡时期已过去的希望.

楼市和地区制造业疲弱的数据引发新一轮对贝南克将采取行动的押注,尽管美联储的选择看来已经有限.贝南克周五将在杰克森霍尔的央行会议上讲话.

"我认为没有人希望在贝南克讲话前过于作空或负面."纽约Zephyr Management董事总经理Jim Awad表示.

道琼工业指数.DJI劲扬322.11点,或2.97%,报11,176.76;标准普尔500指数.SPX攀升38.53点,或3.43%,报1,162.53点.Nasdaq指数.IXIC大涨100.68点,或4.29%,报2,446.06点.

科技股和其他景气类股带动升势,Nasdaq指数大涨超过4%.今日大涨再度展现了两周前在标普下调美国长期信贷评等後市场的大幅波动.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约93.5亿股,高于84.7亿股的去年日成交均值.

即便是稍早受美国银行股价下挫压制的金融股也大幅收高,标普金融股指数.GSPF劲扬3.2%.

美国银行(BAC.N)仍承压,因投资人担心该行可能减计或有增资需求.该股收低1.9%,报6.30美元,但远高于日低.

市场一直受到对美国经济可能重陷衰退以及欧元区债务危机恶化的担忧打压.

"这是一个超卖市场如何开始反弹的典型状态:一次像今日这样的短期大涨."Harbor Advisory Corp投资长Jack De Gan表示,暗示市场可能已经触底.

午後美国弗吉尼亚州发生5.9级地震,美国东海岸和加拿大东部的部分建筑物被迫疏散,但没有重大伤亡报告.这令美股升势一度停顿.

百分比升幅较大的标普成份股包括科技股Nvidia Corp (NVDA.O)和JDS Uniphase Corp JDSU.O,均大涨约10%.

金融股中,美国运通(AXP.N)和摩根大通(JPM.N)领涨,美国运通上扬4.1%,报46.42美元,摩根大通上扬4.1%,报34.78美元.

纽约证交所涨跌股之比为约6:1,Nasdaq市场约为5:1.(完)

--编译 李军;审校 母红

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