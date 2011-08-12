〔美国债市〕机构债利差持稳至小幅扩阔,关注房利美下周发债计划

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约8月12日电---美国机构债较可比公债利差周五持稳至小幅0.5个基点,但本周收窄约3-5个基点,逼近历史最窄水准,收复美国评等遭下调後的所有失地.
但利差大幅收窄、成交低迷以及绝对收益率低可能令投资人保持观望.但由于缺乏新债供应以及美联储可能推出第三套量化宽松政策,机构债利差可能还未触及低点.
根据TRACE,周五成交量略低于均值,为46.8亿美元,3,048笔交易.显示尽管整体交易金额不大,但交易宗数众多,代表资金流太小,难以影响利差.
下周二,房利美FNMA.OB将宣布新的指标债发售计划,鉴于房利美在7月13日跳过发售三年期指标债的窗口,以及在美国评等遭下调後机构债市场趋稳,房利美进场发债也不会令人意外.
下周的机构债赎回将增加,由本周的102.02亿美元小涨至114.94亿美元,房利美将赎回54.1亿美元,房贷美赎回19.63亿美元,联邦住宅贷款银行赎回41.2亿美元.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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