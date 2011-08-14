(重温稿)〔美国股市〕结束大幅震荡一周收升,可能暗示最严重的抛售已结束

* 标普500指数录得7月来首次连续两天上涨

* 美国7月零售销售增长,8月消费者信心恶化

* 英伟达和Dillard's公布业绩後,股价下跌

* 道指收升1.1%,标普500指数涨0.5%,Nasdaq指数升0.6%

路透纽约8月12日电---在经历了记忆中震荡最为剧烈的一周後,美国股市周五收涨,可能暗示最严重的抛售已经结束.

今日成交量远低于过去四日,盘中的波动也远不及过去四日剧烈,均暗示投资者的不安有所缓解.

不过本周股市依然收跌,且录得2009年3月来最大三周跌幅,当时股市触及12年底位.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量共大约90亿股,大幅低于本周稍早约160亿股的日均成交量.本周成交量是2008年10月以来最多的一周.

"今天成交量减少表明了投资者更为适应市场目前的水准,"ICAP Equities董事总经理Ken Polcari说.

蓝筹股获得了在股市寻求相对安全的投资者的更多关注.波音(BA.N)急升4.9%,报61.75美元,领升道指.

投资者的希望是股市卖盘正在逐渐消退,且将在目前水准企稳,并最终恢复上行趋势.

"在股市上行之前,市场需要作一些修复工作,并需要建立一个底部,这就是我们正在做的,"Polcari.

美银美林分析师在报告中说,美国股市已合理消化了对经济衰退的预期.这暗示任何显示经济成长进一步滞迟的迹象都可能提振股市.

周五美股受欧洲股市.FTEU3收升3.6%所提振.法国,意大利,西班牙和比利时的银行股卖空禁令缓和了对欧洲银行股大跌的忧虑.

美国7月零售销售按月升幅为四个月来最大,也提振股市的买兴.

道琼工业指数.DJI收涨125.71点,或1.13%,报11,269.02;标准普尔500指数.SPX收升6.17点,或0.53%,报1,178.81点.Nasdaq指数.IXIC上扬15.30点,或0.61%,报2,507.98点.

这是标普500指数自7月21-22日来首次连升两天.

本周,道指收挫1.5%,Nasdaq指数收跌1%,标普500指数在过去15天中下跌11天,三周累计大跌12.4%.

最近跌势反映了美国和全球经济数据疲软,以及市场认为欧美领导人在扶助其疲弱经济方面已是黔驴技穷.一周前标准普尔下调美国债信评级巩固了这观点.

周五汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值下跌至逾30年最低.

个股方面,英伟达(Nvidia)(NVDA.O)下挫4%,报12.88美元,回吐之前的亮丽升幅.周四稍晚,该公司给出的营收预估高于预期,但一些分析师对该公司极力推崇的处理器之一缺乏成长感到意外.

零售商Dillard's Inc (DDS.N)股价暴跌18.2%,至41.51美元,之前该公司公布的季度盈利低于预期.

纽约证交所涨跌家数之比为约9:5,Nasdaq市场涨跌家数为1,320:1,239.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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