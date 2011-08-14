(重温稿)〔美国股市〕结束大幅震荡一周收升,可能暗示最严重的抛售已结束

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
* 标普500指数录得7月来首次连续两天上涨
* 美国7月零售销售增长,8月消费者信心恶化
* 英伟达和Dillard's公布业绩後,股价下跌
* 道指收升1.1%,标普500指数涨0.5%,Nasdaq指数升0.6%
路透纽约8月12日电---在经历了记忆中震荡最为剧烈的一周後,美国股市周五收涨,可能暗示最严重的抛售已经结束.
今日成交量远低于过去四日,盘中的波动也远不及过去四日剧烈,均暗示投资者的不安有所缓解.
不过本周股市依然收跌,且录得2009年3月来最大三周跌幅,当时股市触及12年底位.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量共大约90亿股,大幅低于本周稍早约160亿股的日均成交量.本周成交量是2008年10月以来最多的一周.
"今天成交量减少表明了投资者更为适应市场目前的水准,"ICAP Equities董事总经理Ken Polcari说.
蓝筹股获得了在股市寻求相对安全的投资者的更多关注.波音(BA.N)急升4.9%,报61.75美元,领升道指.
投资者的希望是股市卖盘正在逐渐消退,且将在目前水准企稳,并最终恢复上行趋势.
"在股市上行之前,市场需要作一些修复工作,并需要建立一个底部,这就是我们正在做的,"Polcari.
美银美林分析师在报告中说,美国股市已合理消化了对经济衰退的预期.这暗示任何显示经济成长进一步滞迟的迹象都可能提振股市.
周五美股受欧洲股市.FTEU3收升3.6%所提振.法国,意大利,西班牙和比利时的银行股卖空禁令缓和了对欧洲银行股大跌的忧虑.
美国7月零售销售按月升幅为四个月来最大,也提振股市的买兴.
道琼工业指数.DJI收涨125.71点,或1.13%,报11,269.02;标准普尔500指数.SPX收升6.17点,或0.53%,报1,178.81点.Nasdaq指数.IXIC上扬15.30点,或0.61%,报2,507.98点.
这是标普500指数自7月21-22日来首次连升两天.
本周,道指收挫1.5%,Nasdaq指数收跌1%,标普500指数在过去15天中下跌11天,三周累计大跌12.4%.
最近跌势反映了美国和全球经济数据疲软,以及市场认为欧美领导人在扶助其疲弱经济方面已是黔驴技穷.一周前标准普尔下调美国债信评级巩固了这观点.
周五汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值下跌至逾30年最低.
个股方面,英伟达(Nvidia)(NVDA.O)下挫4%,报12.88美元,回吐之前的亮丽升幅.周四稍晚,该公司给出的营收预估高于预期,但一些分析师对该公司极力推崇的处理器之一缺乏成长感到意外.
零售商Dillard's Inc (DDS.N)股价暴跌18.2%,至41.51美元,之前该公司公布的季度盈利低于预期.
纽约证交所涨跌家数之比为约9:5,Nasdaq市场涨跌家数为1,320:1,239.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。