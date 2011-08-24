〔欧元债市〕德债下滑,因对美国QE3的期望带动股市大涨

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 德债下滑,因对美国QE3的期望带动欧股大涨
* 希腊公债收益率上扬,因芬兰贷款担保要求有争议
* 创纪录低的得标利率限制了对德债标售的需求
路透伦敦8月24日电---德债期货周三下挫,因投资人寄望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出新的刺激措施,遂买入较高风险资产,且强劲的经济数据增加了卖盘动能,不过整体趋势料不能持续.
较低评等欧元区国家公债中,希腊两年期公债收益率大涨逾400个基点,因就救助贷款提供抵押的要求有争议,凸显解决欧元区债务危机面临的政治阻力.
9月德债期货FGBLc1跌74个跳动点,报134.54,延续从上周创下的纪录高位回落的走势,但仍在历史较高水准.
交易商表示,欧股反弹拖累债市下滑,投资人对周五美联储主席贝南克将谈及新的量化宽松政策的机率感到乐观.
美国公布的耐用品订单数据强劲,较低收益公债的卖压加重.
今日稍早,德国标售10年期指标债,得标利率创新低,限制了需求,但其避险地位吸引了足够投资人顺利消化了新债.(完)
--编译 李军;审校 母红
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