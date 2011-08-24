〔纽约期市〕ICE期棉收低,分析师不确定後市走向

路透纽约8月24日电---棉花期货周三收低,技术面因素刺激投资人卖盘,但市场本周守在近期低点上方,分析师对後市走向不确定.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌0.25美分,报每磅1.0499美元,盘中交投区间介于1.0461-1.09美元.

路透数据显示,总成交量约为14,800口,较30日交易日均值高5%.

路易斯安那州的独立棉花分析师Mike Stevens称,收低不利,因12月合约今日填补了高位在1.0888美元的缺口,但收在周一低点1.0416美元之上是利多的迹象.

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交易商表示,12月期棉卖压会在约1.04美元获得初步支撑,之後是在心理关口1美元.升势目标将在1.11和1.13美元.

ICE Futures美国数据显示,截至8月23日期棉市场未平仓合约为145,796口,较8月11日的逾两周最低140,442口高出逾5,000口.周二总成交量为6,410口,为去年6月25日来最低.(完)