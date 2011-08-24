〔美国债市〕发行商在美国ABS一级市场试水,尽管夏季许多投资人离场度假

IFR纽约8月24日电---美国有资产担保的证券(ABS)一级市场本周有一些发行商试水,尽管许多投资人在夏季离场度假.

本周苏格兰皇家银行(RBS)和德意志银行宣布2.5亿美元144a American Home Mortgage Servicing (AHMAT) 2011-SART2交易,包括AAA和BBB评级两个部分,定价指导区间分别在3.25-3.40%和6.5%,预计在今日稍晚或明日定价.

苏格兰皇家银行、瑞信和德意志银行为3亿美元Sierra (Wyndham) 分时度假贷款支持债券定价.

富国和瑞信也承销10.47亿美元房贷美SPC Series K-703新债,美银美林和苏格兰皇家银行也宣布了2.92亿美元Mortgage Loan Trust 2011-1的RMBS交易.(完)

--编译 李军;审校 母红

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