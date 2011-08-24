〔加拿大股市〕微升,银行股上涨但金矿股下挫

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月24日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周三微幅收高,因对银行业绩的乐观情绪、美国经济数据强劲以及对美国推出更多刺激措施的希望带动股市成功收复失地,抵消了金价大跌的影响.
金融股大涨1.5%,因蒙特利尔银行(满地可银行,Bank of Montreal)(BMO.TO)获利意外强劲,未来两周还有多家银行将发布业绩.
加拿大皇家银行(RY.TO)、道明银行(TD.TO)和丰业银行(BNS.TO)升幅介乎1.7%至2.4%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高5.48点或0.04%,报12,343.81点,周二大涨逾2%.
10项分类指数中有八项收升,能源股升0.07%,但金矿股重挫3%,因金价大跌[GOL/HCN].(完)
--编译 李军;审校 于春红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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