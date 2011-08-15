〔欧洲股市〕小幅收涨,诺基亚因并购希望而攀升

* FTSEurofirst 300指数小涨0.1%

* 谷歌收购摩托罗拉移动带动诺基亚跳升

* 释然性升势失去动能

路透伦敦8月15日电---欧洲股市周一小幅收涨,因上周大幅震荡後出现的释然性上扬失去动能.诺基亚NOK1V.HE上扬,因传言谷歌(GOOG.O)出价收购摩托罗拉行动(MMI.N)後,该公司可能成为收购目标.

诺基亚跳升9.1%,成交量较90日均值翻番,之前谷歌出价收购摩托罗拉行动令有关买家也对诺基亚有兴趣的臆测再度升温.

诺基亚股价自年初以来已暴跌47%,因该公司在智能电话和较低价手机市场的份额都在减少.交易商表示,股价下挫目前可能令其估值对买家有吸引力.

"并购对市场和信心有利,"Ashburton欧洲股市基金的基金经理Veronika Pechlaner称,"但我们不看好诺基亚,该公司仍面临结构性压力,且我们不会仅因为收购臆测而买入."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%,报969.25点,上周走势大幅波动.

该指数的下一阻力位料在982.3点,为2009年3月至今年2月高位升势的38.2%费波纳奇回档位,下一支撑位在918点,为50%的回档位.

指数盘中在平盘上下反复游走,成交仅为90日均值的一半.

Pechlaner称,"欧洲股市上扬,因市场在上周大幅震荡後回稳,基本面并未改变.对美国经济和欧洲决策者将如何应对债务危机的担忧犹存."

英国富时100指数.FTSE收涨0.57%,报5,350.58点;德国股市DAX指数.GDAXI升0.41%,报6,022.24点;法国CAC-40指数.FCHI上扬0.78%,报3,239.06点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI