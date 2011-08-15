〔美国债市〕投资级别公司债市场六宗新债进场,AT&T发售50亿美元新债

IFR纽约8月15日电---周一美国投资级别公司债市场有六宗新债进场,发行商藉美国公债收益率持续低企的有利情势发债.今年稍早,10年期公债收益率在3%以下就足以吸引发债企业进入公司债市场,而今日午後指标10年期公债收益率仅为2.258%.
在这种环境中,AT&T (T.N)发售50亿美元公司债,所得款项将用于一般公司用途,包括偿债.巴克莱资本和摩根大通为主动簿记行,苏格兰皇家银行和瑞银为被动簿记行.
能源企业Occidental Petroleum (OXY.N)发售12.5亿美元5.5年期公司债和9亿美元10.5年期公司债,价格传闻为较可比公债利差100基点和105基点.巴克莱资本、花旗集团和摩根大通为联席簿记行.所得资金将用于运营资本、收购、偿债和股票回购.
San Diego Gas & Electric正向市场推广3.5亿美元10年期抵押贷款债券.价格为较可比公债利差78基点.
Progress Energy Florida、FLIR Systems (FLIR.O)和Kinross Gold (K.TO)也进场发债.(完)
--编译 李军;审校 母红
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