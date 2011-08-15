〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因股市反弹

路透芝加哥8月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因股市出现後续性反弹,且上周美国农业部(USDA)发布的利多玉米产量预估继续发酵.

交易商表示,美元走软和股市和油价上涨也令玉米期货走强.

一农业气象学家表示,美国玉米和大豆作物将得益于上周降温和降雨,本周这种天气形态会继续,下周气温将有所回升.

现货月玉米的关键支撑位在50日移动均线切入位6.97-1/2美元,阻力位在100日移动均线切入位7.14-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为59.