〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因股市反弹

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥8月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因股市出现後续性反弹,且上周美国农业部(USDA)发布的利多玉米产量预估继续发酵.
交易商表示,美元走软和股市和油价上涨也令玉米期货走强.
一农业气象学家表示,美国玉米和大豆作物将得益于上周降温和降雨,本周这种天气形态会继续,下周气温将有所回升.
现货月玉米的关键支撑位在50日移动均线切入位6.97-1/2美元,阻力位在100日移动均线切入位7.14-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为59.
12月玉米期货已超过所有关键移动均线切入位,九日RSI为66.
9月玉米期货合约CU1收高5-1/2美分,报每蒲式耳7.07-1/4美元.12月玉米期货CZ1收高5-1/2美分,报7.20美元.
今日CBOT玉米成交量预估为190,731口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类