版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 02:56 BJT

〔美国FED〕可以购买较长期公债来进一步支撑经济--洛克哈特

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E7IR010]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐