〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡期货触及一个月高位,糖期货下滑

路透纽约/伦敦8月15日电---伦敦罗布斯塔咖啡期货周一大涨超过3.5%至一个月高位,而阿拉比卡咖啡期货也因空头回补上扬.但ICE原糖期货因基金和投资人出脱仓位而盘整走低.

ICE可可期货收高,受英镑兑美元GBP=走强提振,但2010/11年度全球供应高企料限制上升空间.

Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1跳升逾3.5%,至一个月高位2,365美元,之後回吐部分升幅,结算价涨49美元,或2.2%,报每吨2,329美元.

阿拉比卡咖啡期货因空头回补放量大涨逾2%,在9月合约在8月23日首个交割通知日前,市场交投集中在9月/12月合约的展期.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1跳升5.55美分或2.3%,收报2.4940美元.该合约仍高于上周触及的六个半月低点2.3530美元,但在日高2.5175美元附近面临强劲阻力,该水准略高于200日移动均线.

ICE-10月原糖期货SBV1在淡静交投中走软,下跌0.36美分,报每磅27.48美分,Liffe-10月白糖期货LSUV1跌7.70美元,报每吨735.80美元.

ICE-12月可可期货CCZ1因空头回补上涨,且受到英镑走强提振.该合约收高24美元,报每吨2,931美元.Liffe-9月可可期货LCCU1小涨1英镑,报每吨1,853英镑.(完)