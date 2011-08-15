〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡期货触及一个月高位,糖期货下滑

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约/伦敦8月15日电---伦敦罗布斯塔咖啡期货周一大涨超过3.5%至一个月高位,而阿拉比卡咖啡期货也因空头回补上扬.但ICE原糖期货因基金和投资人出脱仓位而盘整走低.
ICE可可期货收高,受英镑兑美元GBP=走强提振,但2010/11年度全球供应高企料限制上升空间.
Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1跳升逾3.5%,至一个月高位2,365美元,之後回吐部分升幅,结算价涨49美元,或2.2%,报每吨2,329美元.
阿拉比卡咖啡期货因空头回补放量大涨逾2%,在9月合约在8月23日首个交割通知日前,市场交投集中在9月/12月合约的展期.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1跳升5.55美分或2.3%,收报2.4940美元.该合约仍高于上周触及的六个半月低点2.3530美元,但在日高2.5175美元附近面临强劲阻力,该水准略高于200日移动均线.
ICE-10月原糖期货SBV1在淡静交投中走软,下跌0.36美分,报每磅27.48美分,Liffe-10月白糖期货LSUV1跌7.70美元,报每吨735.80美元.
ICE-12月可可期货CCZ1因空头回补上涨,且受到英镑走强提振.该合约收高24美元,报每吨2,931美元.Liffe-9月可可期货LCCU1小涨1英镑,报每吨1,853英镑.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类