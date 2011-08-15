〔加拿大汇市〕加元/美元跳升逾0.01美元,因股市大涨

路透多伦多8月15日电---加元兑美元周一收高逾0.01美元,因股市大涨令投资人忽视了令人失望的美国制造业数据.

加拿大多伦多股市周一触及逾一周最高收位,受低吸买盘、对欧元区债务危机进展的乐观情绪以及美加购并活动带动.

美国股市周一连续第三日收涨,因投资者将谷歌(GOOG.O)出价收购摩托罗拉行动(MMI.N)视为在数周大跌後回场的信号.[.NCN]

加元/美元CAD=D4收报0.9799加元或1.0205美元,上周五收报0.9907加元,或1.0094美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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