〔美国债市〕公债价格下滑,因美股连升吸引投资人

* 股市连升抑制对美国公债的避险买盘

* 假期和度假因素令成交量低

* 纽约联储制造业数据疲弱限制卖盘

路透纽约8月15日电---美国公债价格周一在清淡的交投中下滑,因美股连涨三日吸引投资人从避险美国公债市场撤离.

美股和油价大涨,因谷歌(GOOG.O)提出以约125亿美元现金收购摩托罗拉移动(MMI.N)的购并消息,以及寄望周二法国和德国首脑会晤对欧洲债务危机有积极的影响.

指标10年期公债US10YT=RR跌14/32,收益率由上周五尾盘的2.24%升至2.31%.

盘中稍早,10年期公债收益率跌至2.25%,因纽约联储制造业指数显示8月制造业连续第三个月萎缩.

Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示,美国财政部标售三个月和六个月国库券,结果较上周标售更"正常".上周的标售是在标普下调美国评等後不久进行的.

两年期公债US2YT=RR收益率为0.20%,上周在美联储宣布将可能维持近零利率至少至2013年中後,两年期公债收益率跌至纪录低点.

"上周美联储声明後,短债的波动性将降低."加拿大丰业银行驻纽约的美国公债交易主交易员Charles Comiskey表示.

在休假季节,成交迟滞.

投资人预计较长期公债将有进一步行情,因投资人寻求收益,且试图评估美联储进一步购买较长期公债扶助刺激经济的可能性.

"购买行动将针对七年期、10年期和30年期公债."Comiskey表示.

尾盘,30年期公债US30YT=RR跌27/32,收益率由3.70%升至3.77%.七年期公债US7YT=RR跌 7/32,收益率升至1.60%.

许多分析师认为10年期公债收益率可能跌穿2%,因经济放缓.

但如果投资人开始担心美联储的刺激行动将推高通胀,并殃及固定收益投资的购买力,那麽上述预期将有风险.

Comiskey表示,短期而言,美国公债主要受股市走势影响.

美国财政部周一公布的数据显示,海外投资人在6月连续第二个月出脱美国资产,且在逾两年的时间内首次成为美国公债的净卖出者,因对美国信贷评等遭下调的担忧拖累了海外需求.

-----------------------2020GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-11/32 ( 持平 ) 0.204

五年期公债US5YT=RR 102-14/32 (-04/32) 0.995

10年期公债US10YT=RR 98-10/32 (-15/32) 2.313

30年期公债US30YT=RR 99-18/32 (-28/32) 3.774 (完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>