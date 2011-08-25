〔欧元债市〕抵押品争议拖累希腊公债,德债走势波动

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 希腊两年期公债收益率升穿46%,创新高
* 抵押品问题可能削弱救助计划
* 股市大跌後,德债市场收高
路透伦敦8月25日电---希腊公债收益率(殖利率)周四再创新高,因其他欧元区国家向希腊提供金援需要抵押品支持的要求,令投资人担心希腊救助计划的实施.
在欧元区核心公债市场,德债期货走势反复,小幅收高,受股市午後人气波动影响.
波动的走势可能在周五持续,因市场等待美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的关键讲话.
希腊两年期公债收益率GR2YT=TWEB继续攀升,突破46%,创新高,但交易商表示,交投极其清淡,市场仍缺乏流动性且不活跃.
希腊上周同意向芬兰提供的贷款提供现金抵押的双边协议,引发奥地利、荷兰和斯洛伐克也要求有同样待遇.
希腊10年期公债较可比德债的收益率差触及欧元面世以来最高的1,650个基点.
9月德债期货FGBLc1升30个跳动点,报134.84,接近交投区间高端,盘中多数时间在平盘下方游走.
在美国公布的上周初请失业金人口增幅超过预期後,美国公债上扬,带动德债反弹.
德债期货升至134.98日高,但未能突破135阻力关口,交易商表示,明日该水准仍是阻力位.(完)
--编译 李军;审校 母红
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