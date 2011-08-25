〔美国债市〕ABS一级市场保持迟滞,RBS和德意志银行继续RMBS簿记工作

IFR纽约8月25日电---美国有资产担保的证券(ABS)一级市场周四保持迟滞,苏格兰皇家银行(RBS)和德意志银行继续为2.5亿美元American Home Mortgage Servicing (AHMAT) 2011-SART2交易做簿记工作.

预计该住宅抵押贷款支持债券(RMBS)交易今日稍後或周五定价.

美银美林和苏格兰皇家银行也在为2.92亿美元Springleaf Mortgage Loan Trust 2011-1营销,可能在下周定价.

穆迪投资服务在新的季度业界总结中指出,尽管新债保持清淡,美国汽车贷款ABS信贷表现保持强劲,受消费者信贷改善和二手车市场异常强劲带动.(完)

--编译 李军;审校 母红

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