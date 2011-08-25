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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 05:44 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因市场担心硬红冬麦播种进度

路透芝加哥8月25日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,跟随堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦大涨走势,因美国西南部旱情恶化,投资人担心2012年作物的播种进度.

美国南部遭高温炙烤,令该地区百年一遇的旱情加重,且预报短期旱情不会缓解.

美国农业部周度出口销售报告显示,上周美国小麦净出口销售34.71万吨,低于预估的45-75万吨.

埃及GASC购入30万吨俄罗斯和罗马尼亚小麦,分别将在10月21-31日和11月1-10日付运.

国际谷物理事会(IGC)上调2011/12年度全球小麦产量预估300万吨,至6.77亿吨.

指标CBOT-9月小麦合约WU1升8美分,收报每蒲式耳7.57-1/4美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为82,342口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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