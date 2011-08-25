〔金属期市〕LME期铜创三周收盘高位,受亚洲股市涨势提振

* 期铜上涨,追随亚洲股市涨势

* 对美联储主席讲话的乐观看法提振期铜

* 嘉能可称商品需求依然强劲

路透纽约/伦敦8月25日电---周四期铜收高近2%,至三周高位,因对亚洲经济成长前景的信心,以及市场揣测美国联邦储备理事会(美联储,FED)或准备好支撑美国经济,提振期铜上涨.

期铜未受美国股市下跌1%以及美元走强的影响,连续第三日上涨,因投资者焦点转至亚洲市场上涨,以及一些权重的银行股意外强势.

"海外亚洲市场漂亮上涨...我们或能舒一口气,"Integrated Brokerage Services贵金属首席交易员Frank McGhee称.

期铜与中国沪综指.SSEC之间的联动关系达至5月初以来最强.

欲览图表,可点击(link.reuters.com/jeq43s)

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨155美元,或1.7%,收于每吨9,030美元,为8月5日以来最高收盘.

纽约交投最活跃的12月COMEX期铜HGZ1上涨8.15美分,结算价报每磅4.0980美元.

美国劳工部周四公布的数据显示,美国8月20日当周初请失业金人数升至41.7万人,预估为40.5万人.[ID:nCN1924203]此数据公布後,期铜仍上涨.

"今天整天,期铜价格都上涨,尤其下午美国开盘後.所以看似上述数据没有特别的负面影响."巴克莱资本分析师Gayle Berry称.

不过较2月中伦敦市场所创的纪录高位10,190美元以及纽约市场所创的4.60美元纪录高位,期铜价格仍低11%.

"市场仍有预期,中国将继续买入大量金属--不过本周没有见到太多买盘."法国兴业银行分析师David Wilson称.

其还称,"大背景是欧洲消费没有增长,美国也停滞.若我是中国交易员,我想价格应会下跌."

不过在美联储主席贝南克周五讲话前,投资者仍谨慎.许多人乐观认为,其将发出美联储将在必要情况下支撑美国疲软经济的信号.

Kingsview Financial交易主管Matthew Zeman称,"市场押注贝南克将有所行动,不管是第三轮量化宽松还是某种形式的向市场注入流动性...市场当前预期现在会有注资."

以下为1822GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 410.65 9.00 +2.24 444.70 -7.66

LME期铝 2365.00 1.00 +0.04 2470.00 -4.25

LME期铜 9030.00 155.00 +1.75 9600.00 -5.94

LME期铅 2401.50 53.50 +2.28 2550.00 -5.82

LME期镍 20825.00 0.00 +0.00 24750.00 -15.86

LME期锡 23300.00 50.00 +0.22 26900.00 -13.38

LME期锌 2228.00 50.50 +2.32 2454.00 -9.21

上海期铝 17320.00 45.00 +0.26 16840.00 2.85

上海期铜 66790.00 320.00 +0.48 71850.00 -7.04

上海期锌 17085.00 175.00 +1.03 19475.00 -12.27

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)