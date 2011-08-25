〔美国债市〕MBS利差收盘表现不一,关注政府帮助信誉不佳借款人计划

IFR芝加哥8月25日电---周四美国股市不是唯一一个受头条新闻影响的市场,抵押贷款支持债券(MBS)市场也是如此.股市是受到乔布斯辞职和巴菲特购买美国银行股份的消息影响,而MBS市场则是受纽约时报有关政府可能设立自动再融资计划来帮助信誉不佳的借款人的文章影响.

自楼市危机开始以来,MBS市场断断续续一直有这种计划的可能性传来,且迄今现有的计划效果都不大,且实施现有计划时政府在参众两院都有控制权.

法国巴黎银行在今日的评论中指出,鉴于共和党已经掌控了众议院,通过有关再融资方面的立法可能性很低,特别是因可能会引起政府发起企业(GSE)亏损,且要求财政部注资.

今日投资人厌恶风险情绪升温,带动美国10年期公债上扬10/32,票息为5.5%至6.5%的30年期MBS跌10-14个跳动点,较10年期公债和互换的利差扩阔3/8至1/2个大点.

而票息为3.5%的MBS升13个跳动点,票息为4%的则升1/4个大点,互换收窄几个跳动点.

周五市场将关注美联储主席贝南克在杰克森霍尔的讲话,这个影响将超过美国第二季GDP以及8月密歇根大学消费者信心指数终值这两个数据.(完)

--编译 李军;审校 母红

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