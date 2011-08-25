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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 05:36 BJT

〔加拿大股市〕收低,投资人担心经济前景以及贝南克的讲话

路透多伦多8月25日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周四收低,交投震荡,因投资人对经济前景以及周五美联储主席贝南克的讲话有不安.

美国公布上周初请失业金数据疲弱和对德国股市大跌的担忧,为新一轮全球经济忧虑注入新的因素,引发股市新一轮抛售.

能源股对大盘指数拖累最大,Suncor Energy (SU.TO)跌幅居前,下挫2.4%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低59.50点或0.48%,报12,284.31点.10项分类指数中有九项收低,受金矿股攀升带动,原材料股上涨1.2%,一枝独秀.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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