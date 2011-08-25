〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,风暴忧虑提振成品油期货大涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月25日电---美国原油期货周四收高,交投震荡,投资人担心飓风Irene将影响美国东岸供应,成品油期货大涨.
预计周末前该风暴将吹袭美国东部沿海地区,美国海岸警卫队正密切关注该飓风的路径,但还未对纽约港实施任何交通管制,该港口是在NYMEX交易的汽油期货的输送中心.
NYMEX-10月原油合约CLV1结算价为每桶85.30美元,收高0.14美元或0.16%.盘中交易区间为83.01-86.56美元.
RBOB汽油期货RBc1大涨3.1%,报每加仑2.9679美元.
美国政府公布,上周初请失业金人数增加,受Verizon Communications工人罢工影响.
利比亚反对派政府希望在两周内重启原油出口,且在约一年内达到最大出口量.
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至9月10日的四周内,石油日均出口料将增加3万桶.[ID:nCN1925163](完)
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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