〔欧洲汇市〕英镑兑美元下滑,但兑欧元走强

* 英镑下滑,因全球经济成长忧虑助燃厌恶风险情绪

* 英镑从稳定评等及政局平息等因素中获得一些支撑

* 欧元区债务问题加重,因荷兰也要求希腊提供抵押担保

路透伦敦8月18日电---英镑兑美元周四下滑,受股市大跌打压,市场风险意愿降低,但英镑兑欧元勉力走强,因英国经济料强于欧元区.

美国公布费城联储制造业数据大跌後,投资人愈发担心全球经济放缓,而欧元区债务危机继续挫伤投资人对欧元区的信心.

这令股市卖压加重,拖累英镑兑美元GBP=D4跌0.6%,报1.6447美元,但仍离周三触及的三个半月高位1.6590美元不远.

交易商表示,市场交投清淡,风险意愿下滑带动投资人短期内回到美元,但因投资人认为英镑在表现不佳的货币中较突出而令英镑获得一些支撑.

"尽管英国公布的负面经济数据显示英国经济正经历严重的周期性下滑,但全球投资人认为从政治和评等前景来看,英国比欧洲和美国都相对稳定."摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示.

技术分析师认为英镑/美元的支撑位在21日移动均线切入位1.6345美元,而阻力位在约1.6740美元的4月底高位.

欧元/英镑EURGBP=D4跌约0.4%,报0.8684英镑,逼近支撑位0.8670英镑,这是200日移动均线切入位.

交易商表示,因荷兰称如果芬兰获得希腊的抵押担保,荷兰也要求希腊提供抵押担保以作为救助计划的一部分,这令欧元受创.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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