〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收挫,因股市大跌

路透芝加哥8月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因对全球经济的忧虑重燃,拖累股市重挫.

交易商表示,外围市场主导了玉米期货的价格走势,股市重挫,油价大跌,且美元走强.

美股大跌,因数据助燃了对美国经济的忧虑,银行股重挫,因投资人担心欧洲金融危机可能蔓延至世界其他地区.

美国农业部公布的周度出口销售报告显示,上周美国玉米净出口销售52.39万吨,低于预估的70-90万吨.

一农业气象学家称,美国中西部周四至下周初将有少量降雨,气温温和,将稳定玉米作物,且给予正在结荚的大豆作物以提振.

交易商表示,台湾玉米行业采购协会周五标购4.8万吨美国玉米.

现货月玉米期货的关键阻力位在100日移动均线切入位7.15-1/4美元,支撑位在50日移动均线切入位6.95-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为54.

新作12月合约在所有关键移动均线之上,9日相对强弱指标为57.

9月玉米期货合约CU1收跌12-1/2美分,报每蒲式耳6.99美元.12月玉米期货CZ1收低12-1/2美分,报7.13美元.

今日CBOT玉米成交量预估为217,440口.(完)

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