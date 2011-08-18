〔国际油市〕NYMEX原油期货收挫,因经济衰退忧虑

* 美国费城联储制造业数据大跌

* 上周初请失业金人数增加

路透纽约8月18日电---美国原油期货周四重挫近6%,因美国公布的一系列疲弱经济数据打击了投资人信心,投资人原本已经担心全球经济成长和欧洲债务问题.

费城联储公布的美国大西洋中部地区制造业活动8月大跌,降至2009年3月来最低水准.

今日公布的其他两个经济数据还显示上周美国初请失业金人数增加,7月消费者物价指数(CPI)增幅为四个月最大,受汽油价格高涨影响.

全美不动产协会(NAR)周四公布,美国7月成屋销售年率为467万户(预估为490万户),6月修正後为484万户(前值为477万户).[US-ECI-CMN]

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLU1结算价大跌5.20美元,或5.94%,报每桶82.38美元,交投区间为81.15-87.53美元,日低是在结算後交易中触及的.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至9月3日的四周内,石油日均出口料将减少12万桶.[ID:nCN1910129]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 82.38 -5.20 -5.9% 81.15 87.53 316,069 344,487

10月原油 82.51 -5.22 -6.0% 81.27 87.71 250,257 153,155

9月RBOB汽油 2.7832 -0.0871 -3.0% 2.7600 2.8793 45,529 54,460

10月RBOB汽油 2.6652 -0.0750 -2.7% 2.6465 2.7443 47,335 48,587

9月取暖油 2.8748 -0.0868 -2.9% 2.8570 2.9684 50,023 47,893

10月取暖油 2.8836 -0.0870 -2.9% 2.8664 2.9754 32,137 20,764

ICE合约

10月布兰特 106.99 -3.61 -3.3% 106.27 110.75 239,983 171,442

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 858,240 674,170 687,469 1,520,485 32,536

汽油 132,053 146,826 112,345 253,499 1,919

取暖油 115,180 107,213 112,168 310,704 76 (完)