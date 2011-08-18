〔国际油市〕NYMEX原油期货收挫,因经济衰退忧虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国费城联储制造业数据大跌
* 上周初请失业金人数增加
路透纽约8月18日电---美国原油期货周四重挫近6%,因美国公布的一系列疲弱经济数据打击了投资人信心,投资人原本已经担心全球经济成长和欧洲债务问题.
费城联储公布的美国大西洋中部地区制造业活动8月大跌,降至2009年3月来最低水准.
今日公布的其他两个经济数据还显示上周美国初请失业金人数增加,7月消费者物价指数(CPI)增幅为四个月最大,受汽油价格高涨影响.
全美不动产协会(NAR)周四公布,美国7月成屋销售年率为467万户(预估为490万户),6月修正後为484万户(前值为477万户).[US-ECI-CMN]
纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLU1结算价大跌5.20美元,或5.94%,报每桶82.38美元,交投区间为81.15-87.53美元,日低是在结算後交易中触及的.
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至9月3日的四周内,石油日均出口料将减少12万桶.[ID:nCN1910129]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 82.38 -5.20 -5.9% 81.15 87.53 316,069 344,487
10月原油 82.51 -5.22 -6.0% 81.27 87.71 250,257 153,155
9月RBOB汽油 2.7832 -0.0871 -3.0% 2.7600 2.8793 45,529 54,460
10月RBOB汽油 2.6652 -0.0750 -2.7% 2.6465 2.7443 47,335 48,587
9月取暖油 2.8748 -0.0868 -2.9% 2.8570 2.9684 50,023 47,893
10月取暖油 2.8836 -0.0870 -2.9% 2.8664 2.9754 32,137 20,764
ICE合约
10月布兰特 106.99 -3.61 -3.3% 106.27 110.75 239,983 171,442
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 858,240 674,170 687,469 1,520,485 32,536
汽油 132,053 146,826 112,345 253,499 1,919
取暖油 115,180 107,213 112,168 310,704 76 (完)
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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