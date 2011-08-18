〔美国债市〕MBS较可比公债利差扩阔,因经济数据疲弱

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR芝加哥8月18日电--周四美国公布的经济数据疲弱,令市场对双底衰退的担忧加重.数据显示,美国大西洋沿岸中部地区8月制造业活动指数降至近两年半以来最低水平.美国7月消费者物价指数(CPI)上升,另外8月13日当周初请失业金人数升至40.8万人.[US-ECI-CMN]
数据公布後,美国10年期公债收益率应声挫至1.992%,尽管之後收益率回稳,但10年期公债价格仍录得三日连涨,两年期/10年期公债收益率差收窄近9个基点,报188基点.
抵押贷款支持债券(MBS)价格无法跟上公债升势,票息为3.5%至4.5%的30年期MBS升1/64个大点,或下滑,而票息为5%和5.5%的30年期MBS价格分别升1个跳动点和2个跳动点.15年期MBS价格跌1-2个跳动点.
成交较昨日增加,Tradeweb公布的数据显示成交量与30日均30日均值一致.
票息为3.5%和4%的MBS较10年期公债利差扩阔约1/2个个大点,票息为5.5%的则扩阔2个跳动点,而票息为5%和6%以及4.5%和6.5%的MBS利差扩阔1/8至1/4个大点.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。