〔美国债市〕MBS较可比公债利差扩阔,因经济数据疲弱

IFR芝加哥8月18日电--周四美国公布的经济数据疲弱,令市场对双底衰退的担忧加重.数据显示,美国大西洋沿岸中部地区8月制造业活动指数降至近两年半以来最低水平.美国7月消费者物价指数(CPI)上升,另外8月13日当周初请失业金人数升至40.8万人.[US-ECI-CMN]

数据公布後,美国10年期公债收益率应声挫至1.992%,尽管之後收益率回稳,但10年期公债价格仍录得三日连涨,两年期/10年期公债收益率差收窄近9个基点,报188基点.

抵押贷款支持债券(MBS)价格无法跟上公债升势,票息为3.5%至4.5%的30年期MBS升1/64个大点,或下滑,而票息为5%和5.5%的30年期MBS价格分别升1个跳动点和2个跳动点.15年期MBS价格跌1-2个跳动点.

成交较昨日增加,Tradeweb公布的数据显示成交量与30日均30日均值一致.

票息为3.5%和4%的MBS较10年期公债利差扩阔约1/2个个大点,票息为5.5%的则扩阔2个跳动点,而票息为5%和6%以及4.5%和6.5%的MBS利差扩阔1/8至1/4个大点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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