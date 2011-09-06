〔英国债市〕英债在美股大跌後收复稍早失地

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 10年期英债跑赢短债和长债
* 12月英债期货结算价接近合约高位
* 英国财政大臣在G7会议前重申撙节计划承诺
路透伦敦9月6日电---英债期货周二扭转稍早跌势,小幅收高,因美股开盘大跌令欧股承压,且提振英债逼近纪录高位.
12月英债期货FLGZ1结算价小涨4个跳动点,报129.45,离周一触及的合约高位129.68不远,且远高于日低128.73.盘中稍早瑞士央行决定扭转瑞郎兑欧元升势後,英债触及日低.
美国公布强于预期的服务业调查数据,但此间市场无甚反应.
七国集团(G7)财长周五将在法国会晤,讨论如何提振全球经济.
但英国财政大臣奥斯本向议会表示,将坚持撙节计划.
10年期英债收益率GB10YT=RR持稳,报2.29%,表现强于较短期和较长期的英债达3-4个基点.盘中稍早,10年期英债收益率低见2.277%,离8月中触及的纪录低点高不到4个基点.
英债表现略逊于德债EU10YT=RR,10年期公债的收益率差扩阔1个基点,报45基点,稍早触及3月来最宽的47.4个基点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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