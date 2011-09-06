〔欧洲股市〕收于逾两年最低收位,但瑞士股市逆市上涨

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.7%至逾两年最低收位

* 欧元区二线国家债务忧虑殃及银行股

* 瑞士股市上涨,因瑞士央行干预瑞郎强势

路透伦敦9月6日电---欧洲股市周二收于逾两年最低收位,因市场担心欧元区债务危机恶化,该地区政治分歧以及主要经济体趋于衰退.

业务涉及欧元区二线国家的银行股跌幅最大,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P重挫2.1%,触及29个月新低.法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA) 分别收低5.2%和6.5%.

焦点个股中,德国制药商拜尔(BAYGn.DE)重挫7.5%,此前美国药品监管机构质疑该公司和强生(JNJ.N)的预防中风的实验性药物的疗效.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.7%,收于903.87,这是2009年7月以来最低收位.成交增加,较90日均值高11%.

该指数今年大跌超过19%,因欧元区和美国债务问题以及疲弱数据令投资人愈发担心欧美经济重陷衰退.

"我们仍处于风暴之眼中,"Standard Life Investments策略师Richard Batty称.

"投资者担心意大利等二线国家的情况,以及它们在国会通过预算、提出财政整合计划以使债务可持续的能力."

但瑞士股市指标股指.SSMI收高4.4%,此前该国央行为瑞郎制定了汇率上限,以防经济衰退.

瑞郎兑欧元应声重挫,瑞士股票获得提振.制药商诺华制药NOVN.VX大涨6.8%,Zurich Financial Services ZURN.VX劲升3.9%.

英国富时100指数.FTSE收高1.06%,报5,516.84点;德国股市DAX指数.GDAXI下挫1%,报5,193.97点;法国CAC-40指数.FCHI大跌1.13%,报2,965.64点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI