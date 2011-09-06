〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因股市下挫及美元上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,因投资人对全球经济的担忧重燃,美元上涨和股市下挫.
市场再度担心欧元区主权债危机正在恶化,欧股下滑後,美股也走软.
油价也下跌,美元上涨.[O/NCN][FRX/CN]
交易商表示,Informa将今年美国玉米产量预估由原先的每英亩158蒲式耳下调至151蒲式耳.
Allendale Inc.基于对24个州的农户调查,预计今年美国玉米产量为124.66亿蒲式耳,每英亩为147.7蒲式耳.8月预估为129.14亿蒲式耳,每英亩153蒲式耳.
南韩购入22万吨美国玉米,10-11月付运.
12月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为57的中性区域.
12月玉米期货CZ1跌4-1/4美分,收报7.55-3/4美元.
今日CBOT玉米成交量预估为212,932口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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