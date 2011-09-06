〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因股市下挫及美元上涨

路透芝加哥9月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,因投资人对全球经济的担忧重燃,美元上涨和股市下挫.

市场再度担心欧元区主权债危机正在恶化,欧股下滑後,美股也走软.

油价也下跌,美元上涨.[O/NCN][FRX/CN]

交易商表示,Informa将今年美国玉米产量预估由原先的每英亩158蒲式耳下调至151蒲式耳.

Allendale Inc.基于对24个州的农户调查,预计今年美国玉米产量为124.66亿蒲式耳,每英亩为147.7蒲式耳.8月预估为129.14亿蒲式耳,每英亩153蒲式耳.

南韩购入22万吨美国玉米,10-11月付运.

12月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为57的中性区域.

12月玉米期货CZ1跌4-1/4美分,收报7.55-3/4美元.

今日CBOT玉米成交量预估为212,932口.(完)

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