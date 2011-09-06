〔美国债市〕四宗汽车贷款ABS交易将市场从夏季沉睡中唤醒

IFR纽约9月6日电---投资人和银行界人士看来急于从劳工节长周末回到工作状态,美国资产支持证券(ABS)一级市场周二迅速启动,开盘一个小时内就有三宗汽车贷款ABS新债宣布,午後再添一宗.

打响头炮的是10亿美元Huntington Auto Trust 2011-1交易,由瑞信牵头经办,由优质汽车贷款支持,这也是Huntington自2009年3月来首次踏足ABS市场.

摩根大通、德意志银行和瑞信为AmeriCredit发售8亿美元新债;Santander Drive发售7.5亿美元新债;Ally Auto发售10亿美元新债.

所有四宗汽车贷款ABS预计将在本周稍後定价.

自8月15日当周以来一直没有汽车贷款ABS新债进场.根据汤森路透,今年迄今汽车贷款ABS发售规模约为436亿美元.ABS新债总规模约800亿美元.

ABS策略师普遍预计今年全年ABS新债规模约1,100-1,150亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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