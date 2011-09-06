〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因美元走强和产量担忧缓解

路透芝加哥9月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌,交易商称,受累于美元走强,因市场担忧欧洲债务危机扩散和美国经济放缓.

美元指数.DXY连涨第六日,美国股市回落.

对美国产量的担忧缓解,进一步增加价格压力.Informa Economics预计美国大豆每英亩产量为41.5蒲式耳,低于之前预期的42.5蒲式耳,但高于农业部8月预期的41.4蒲式耳.

研究和顾问公司Allendale Inc预计美国2011年大豆每英亩收成为40.7蒲式耳,产量为30.07亿蒲式耳.

油世界称,即将收割的美国大豆产量减少可能令该国第三季出口放缓,南美供应商将获得更多出口合约.

MDA EarthSat Weather称,美国中西部中部和东部地区周末出现降雨,且预报本周将有更多阵雨,仅给美国大豆作物带来不大的提振.

CBOT报告,9月大豆合约交割241口.

豆粕合约交割110口,豆油合约交割1,173口.

芝加哥商业交易所(CME)称,将下调交易CBOT大豆,豆粕和豆油期货的准备金比率,周二收盘後生效.

CBOT-11月大豆SX1收跌23-1/4美分,报每蒲式耳14.22-1/2美元.9月豆油合约BOc1回落0.18美分,收报每磅57.56美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收挫9.5美元,报每短吨368.3美元.

预估CBOT大豆成交量为185,369口,豆油成交81,793口,豆粕成交88,838口.

以下为CBOT农产品期货在2032 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 746.75 -3.50 -0.5% 18.7%

CBOT大豆Sc1 1413.50 -22.50 -1.6% 1.4%

CBOT豆粕SMc1 368.30 -9.50 -2.5% -0.5%

CBOT豆油BOc1 57.56 -0.18 -0.3% -0.3%

CBOT小麦Wc1 716.25 -13.75 -1.9% -9.8%

CBOT稻米RRc1 1775.50 -20.50 -1.1% 26.9%

EU小麦BL2X1 205.75 -1.00 -0.5% -18.5%

NYMEX原油期货CLc1 86.42 -0.03 0.0% -5.4%

道琼工业指数.DJI 11,139 -101 -0.9% -3.8%

现货金XAU= 1877.99 -22.06 -1.2% 32.3%

欧元/美元EUR= 1.3990 -0.0102 -0.7% 4.8%

美元指数.DXY 75.9570 0.8450 1.1% -3.9%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1767 17 1.0% -0.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)