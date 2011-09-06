〔美国债市〕长期公债价格上涨,但本周料不会持续升势

* 欧洲债务问题忧虑打压美国公债收益率下降

* 美国10年期公债收益率触及60年低点,收益率曲线为两年半以来最平

* 周四将公布的公债标售可能将扭转公债价格升势

路透纽约9月6日电---美国最长期公债价格周二上涨,越来越多的投资者押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)很快将买入30年期公债,而对欧洲债务问题的忧虑引发避险买盘.

但分析师称,10年期公债收益率短暂触及60年低点,价格上涨的走势可能不会在本周持续,因公债市场面临新债标售及美国经济数据并不太差的前景.

"今天从上周五非农就业数据及对全球股市的担忧中走出,"大和证券驻纽约公债交易商Raymond Remy称.

"我认为较之上周,今天有更多关于换手操作(Operation Twist)的传言."

Remy意指美联储可能很快宣布从其投资组合中开始卖出较短期公债,利用回笼资金买入长期票据和公债,以此作为刺激经济的方式.

上周五美国劳工部公布的数据显示,8月非农就业岗位根本没有增长後,美联储可能将进行换手操作的观点主导了市场.

但Remy称,他认为公债价格将遭受现实的考验,周四财政部将宣布标售三年、10年和30年期公债,且美联储主席贝南克将发表讲话.

"未来几天公债收益率将上升,"他说.

美国市场周一因劳工节假期而休市.

周二10年和30年期公债价格亦上涨,因人们对欧洲债务危机最终结果及其对银行业可能影响的忧虑加剧.在欧元区,意大利工人开始举行罢工,而该国政府努力争取获得国会对撙节措施的支持.

德国公债下跌後,美国公债升势受到打压.数据显示8月美国服务业意外加速扩张後,美国公债升势受限.

指标10年期公债US10YT=RR价格涨5/32,收益率从上周五尾盘的1.99%降至1.97%,隔夜曾跌至1.908%,这是至少60年来最低水准.

30年期公债US30YT=RR价格一度短暂上涨逾两大点後,尾盘上涨28/32,收益率从周五尾盘的3.30%降至3.26%.

上周末进行的路透调查显示,美国初级市场交易商认为,美联储有80%的机率将在未来六个月内宣布换手操作,许多交易商称,他们预计美联储将在9月20-21日的下次政策传言上宣布该策略.

"下一步非常有可能采取的措施是延长公债期限,这已在上周公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录中提及,算是正式公开了,"法国兴业银行驻纽约分析师Aneta Markowska称,"重要的是,美联储官员考虑的是主动存续期延期,涉及全部卖出短期公债,这与被动延期形成对比,被动延期是美联储将抵押支持证券(MBS)所得收益再投资于较长期公债."

"唯一的问题是何时宣布."她称.

收益率曲线趋平,使两年和10年期公债收益率差缩窄至177个基点,为2009年3月以来首见.

较短期短期价格下跌,因市场预期美联储最终将抛售一些较短期公债,五年期公债US5YT=RR价格跌1/32,收益率从上周五尾盘的0.87%升至0.88%.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,8月非制造业指数为53.3,预估为51.0,7月为52.7.[ID:nEAPA60DM1]如果该数据高于50,则说明行业在扩张.

"至少该数据驳斥了目前需进一步放宽政策的论点,但不一定推翻了所有其他数据,"Ried Thunberg分析师Bill Jordan称.

-----------------------1952GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-28/32 (+01/32) 0.196

五年期公债US5YT=RR 100-19/32 (-01/32) 0.876

10年期公债US10YT=RR 101-13/32 (+08/32) 1.968

30年期公债US30YT=RR 109-15/32 (+32/32) 3.253 (完)

--编译 于春红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>